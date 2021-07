Projekt E-Bike-Station Fichtelgebirge: Stadt Selb erhält vier neue Ladestationen

E-Bikes werden immer beliebter – auch hier in der Euroherz-Region. Der Landkreis Wunsiedel hat das Projekt E-Bike Station Fichtelgebirge ins Leben gerufen. Dazu hat es jetzt Fördergelder gegeben, um Ladestationen in den einzelnen Kommunen zu installieren. Auch die Stadt Selb ist daran beteiligt. Wie Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch auf Nachfrage mitteilt, werden in den kommenden Tagen an den Standorten hinter dem Rathaus, Schillerstraße, Porzellanikon und Bahnhof Selb solche Ladestationen installiert. Diese sehen aus wie kleine Garagen und können problemlos abgeschlossen werden. Im Zuge der bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen wird am Bahnhof zudem ein Mobilitäts-HUB mit Angeboten wie Car-Sharing und Ladestationen für Elektroautos entstehen.