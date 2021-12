Projekt der Stadtwerke Hof: Graffitikünstler verschönern Strom- und Gasstationen

Vielen dürfte es sicher schon aufgefallen sein: Seit einiger Zeit sind immer mehr Graffiti in Hof verteilt – und das völlig legal. Die Stadtwerke Hof haben das Projekt im vergangenen Jahr gestartet und lassen von Graffitikünstlern die Gas- und Stromstationen im Stadtgebiet verschönern, die normalerweise eher grau und langweilig daherkommen. So steht jetzt beispielsweise in der Ascher Straße eine interaktive Fotowand. Aber auch ernste Botschaften hinterlassen die Sprayer: Das Kunstwerk in der Ernst-Reuter-Straße macht auf Gewalt an Frauen aufmerksam. Auch im kommenden Jahr wollen die Stadtwerke Hof das Projekt fortsetzen.