Programm für die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen: 10 Highlight-Veranstaltungen sind geplant

Mit den Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen will die Stadt Selb im kommenden Jahr den grenzüberschreitenden Austausch fördern. Um die Organisation kümmert sich seit rund fünf Jahren die Selb 2023 gGbmH. Bisher ist nur wenig zum Programm für die Freundschaftswochen bekannt gewesen. In der jüngsten Sitzung des Selber Stadtrats ist die Selb 2023 gGmbH nun konkreter geworden: Insgesamt sind zwischen Mai und August 2023 gut 81 Veranstaltungen geplant:

… so Elisabeth Leurs, Geschäftsführerin der Selb 2023 gGmbH.

Als nächster großer Schritt steht der Launch der offiziellen Website der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen an. Dort findet ihr dann immer die aktuellsten Programmpunkte. Laut Elisabeth Leurs wird die Website am 01. Dezember an den Start gehen.