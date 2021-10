München (dpa/lby) – Die Mannschaft des TSV 1860 München hat sich nach dem positiven Corona-Fall Richard Neudecker frei getestet. «Die aufgrund des positiven Corona-Falls gestern durchgeführte Testserie war negativ», teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Demnach können die «Löwen» ihr Mannschaftstraining an diesem Dienstag wieder aufnehmen. Lediglich Neudecker darf an der Vorbereitung für das Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken vorerst nicht teilnehmen.

