Profis live erleben: Nordische Kombinierer trainieren in Klingenthal

Bis zu den ersten Wettkämpfen im Wintersport ist es noch ein paar Wochen hin. Die Sportler wollen aber darauf gut vorbereitet sein – und das machen sie von heute an auch in Klingenthal. Bis Sonntag sind die Nationalmannschaften der Nordischen Kombinierer aus Italien und Frankreich in der Sparkasse Vogtland Arena zu Gast und trainieren ihre Sprünge auf der Schanze. Damit haben die Besucher die Möglichkeit, die Profis live zu erleben. Die Arena in Klingenthal ist zu den normalen Zeiten von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Heute und morgen trainieren außerdem die Kombinierer des Klingenthaler Bundesstützpunktes.