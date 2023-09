„Profilschule Informatik und Zukunftstechnologien“: Drei Schulen aus der Region ausgezeichnet

Autos, die von alleine fahren oder Roboter, die im OP-Saal helfen. Unser Leben wird in Zukunft noch digitaler werden. Das Bayerische Kultusministerium unterstützt deshalb entsprechende Angebote an Schulen. Das Hofer Schiller-Gymnasium, die Schule am Martinsberg in Naila und die Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel sind da schon gut mit dabei. Sie dürfen sich deshalb drei Jahre lang „Profilschule Informatik und Zukunftstechnologien“ nennen. Kultusminister Michael Piazolo verleiht ihnen den Titel am Nachmittag (14 Uhr) in München.