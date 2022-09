Profi-Mountainbiker machen Nürnbergs Altstadt unsicher

Beim Zusammenstoß mit einem Reh hat sich ein Rennradfahrer in der Oberpfalz verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, (…)

Viele Senioren werden Opfer von Telefonbetrügern – nicht so eine Hundertjährige in Augsburg. Weil sie die Masche eines (…)

Fußgängerin stirbt nach Unfall in Unterfranken

Nach einem Unfall in Unterfranken ist eine Fußgängerin gestorben. Die 62-Jährige hatte am Donnerstag in Burgsinn (…)