Einen Schaden in Höhe von fast einer Million Euro hat ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Produktionshalle im Landkreis Regensburg verursacht. Die Halle in Beratzhausen brannte am Sonntag vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Die darin gelagerten Sojabohnen und technischen Geräte wurden durch das Feuer zerstört. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt an einer der Anlagen aus. Der Schaden belaufe sich auf etwa 900.000 Euro.