Produktion von grünem Wasserstoff: In Bayern fehlen Förderprogramme

Alternative Energien sind in der aktuellen Situation wahrscheinlich wichtiger denn je. In der Euroherz-Region laufen bereits Projekte zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Vorreiter ist zum Beispiel die Stadt Wunsiedel, die noch in diesem Jahr einen entsprechenden Elektrolyseur in Betrieb nehmen will. Es gibt aber auch private Projekte, die allerdings oft an fehlenden Fördermitteln scheitern. Das kritisiert der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich jetzt in einem Brief an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Damit der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft gelingt, müssten entsprechende Förderprogramme bereitstehen, so Friedrich. Ein Projekt eines jungen Unternehmens in Hof hätte zum Beispiel ein Volumen von 2,5 Millionen Euro, das die Verantwortlichen aktuell selbst stemmen müssten. Das Unternehmen möchte einen Biogasreformer installieren, der aus Gülle und Mist grünen Wasserstoff erzeugen soll.