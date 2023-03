Produktion für „Der rote Löwe“: Theater Hof sucht Fußball-Requisiten

Für Theaterstücke braucht es nicht nur passende Schauspieler, sondern auch Requisiten. Schauspieler hat das Theater Hof, aber Requisiten sucht das Theater jetzt. Es geht um das Stück „Der rote Löwe“. Das spielt in einer Umkleidekabine einer Fußballmannschaft. Das Theater Hof sucht Fußball-Requisiten. Also Fußballschuhe (für Erwachsene), Fußbälle, Trainingshütchen, Wimpel, ein Whiteboard und sechs bis zwölf Spinde. Die Sachen dürfen auch Gebrauchsspuren haben. Wer die Ausstattung verschenken will, kann sich beim Theater Hof melden.

Wer so etwas zu verschenken hat, wird gebeten, sich bei der Requisite des Theaters Hof (Tel.: 7070-156, e-Mail: requisite@theater-hof) zu melden oder die Sachen direkt an der Theaterpforte am Bühneneingang auf der Rückseite des Theaters (Fröbelstraße) abzugeben.