Probleme mit digitalen Angeboten: Info-Kampagne soll helfen

Bahnticket per Smartphone? Überweisung am Tablet? Per Handy durch die Stadt navigieren? Mit einer kostenlosen Informationskampagne will das bayerische Digitalministerium Bürger, die Probleme mit der Nutzung von digitalen Angeboten haben, unterstützen. «Unser Ziel ist, dass möglichst alle Menschen am digitalen Fortschritt teilhaben und wir in Zeiten des Wandels niemanden zurücklassen», sagte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Mittwoch in München.

Bei der Initiative «zusammen digital» sollen in 30 Städten und Gemeinden in ganz Bayern Beratungstheken eingerichtet werden, an denen Bürgerinnen und Bürger individuelle Hilfe bei Alltagsfragen zu den Themen Internet und Smartphone erhalten. Alle interessierten Kommunen können sich nach Angaben des Ministeriums noch bis zum 15. März 2023 für ihre Teilnahme bewerben.

Ziel sei es, mit dem Projekt die digitalen Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger Bayerns zu steigern, hieß es weiter. Der Informationsbedarf sei insbesondere bei älteren Menschen riesig: So seien beispielsweise laut einer repräsentativen Erhebung nur 13 Prozent der über 65-Jährigen in der Lage, einfache Behördengänge online zu erledigen.

Im Rahmen des Projekts erhielten Bürgerinnen und Bürger mit keinen oder geringen Digitalkenntnissen vor Ort Hilfe bei Fragen zum Umgang mit Computer, Tablet, Smartphone und Internet. Dabei solle beispielsweise erklärt werden, wie Online-Angebote von Banken oder dem öffentlichen Nahverkehr genutzt werden können.

Wer Hilfe suche könne sich persönlich oder per Telefon an örtliche Experten wenden, die an den Beratungstheken für Auskünfte und Unterstützung zur Verfügung stünden. Die Experten seien wiederum von medienpädagogischen Fachkräften trainiert. Teilnehmende Kommunen erhalten zudem eine finanzielle Förderung in Höhe von jeweils 6000 Euro für ein Jahr.