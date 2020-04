Probleme für Corona-Test-Labor in Plauen: Arbeitsmaterialien fehlen

Center for Disease Control

In diesen Zeiten haben nicht viele Branchen Hochkonjunktur. Die Corona-Test-Labore zählen auf jeden Fall dazu. Für sie gibt’s mehr Personal, Ausrüstung und neue Kapazitäten. Trotzdem drohen finanzielle Probleme.

Die Labore könnten durchaus noch mehr Untersuchungen erledigen, allerdings fehlen ihnen wichtige Arbeitsmaterialien wie beispielsweise die für die Polymerase-Ketten-Reaktion benötigten Reagenzien. Die Wirtschaft komme mit der Produktion nicht nach, heißt es aus dem Labor in Plauen. Das Test-Personal ist mittlerweile vervierfacht. Im Drei-Schichtsystem testet es sieben Tage ohne Unterbrechung. Von den rund 300 000 Tests wöchentlich in Deutschland untersucht Plauen etwa 9100. Täglich könnte das Labor 900 Proben mehr auswerten, gäbe es nicht die Probleme. Es ist eines von 97 in Deutschland, das derzeit Corona-Tests prüft. Die Proben kommen aus Sachsen, Nord-Bayern und Sachsen-Anhalt. Anfragen gibt es aber auch aus Thüringen.