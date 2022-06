Probleme digital melden: Mängelmelder geht in Wunsiedel an den Start

Wenn den Hofern ein Problem auffällt, können sie das seit dem vergangenem Jahr ganz einfach über den Bürgermelder an die Stadtverwaltung melden. Sei es ein Schlagloch, falsch abgelagerter Müll oder eine kaputte Straßenlaterne. Die Hofer können einfach den Standort eingeben, ein Foto hochladen und dann die Meldung abschicken. Einen solchen Mängelmelder gibt es ab heute (MI) auch in der Stadt Wunsiedel. Die App bzw. Homepage soll mehr Transparenz zwischen Verwaltung und den Bürgern schaffen. Die Bürger können auf der Seite außerdem sehen, welches Problem die Stadtverwaltung schon behoben hat oder wie der aktuelle Bearbeitungsstatus ist. Den Link zum neuen Wunsiedler Mängelmelder findet ihr hier oder über die App „Mängelmelder“ am Handy.