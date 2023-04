Probleme an Hofer Schulen: Bayerns Kultusminister soll sich vor Ort ein Bild machen

In keiner anderen Stadt in Deutschland brechen so viele junge Menschen die Schule ab wie in der Stadt Hof. Das hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung gezeigt. Dazu kommt der Lehrermangel. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt fordert Bayerns Kultusminister Michael Piazolo deshalb auf, sich die Probleme vor Ort anzuschauen. Der Minister soll mit der Hofer Schulfamilie diskutieren und nicht nur auf geschönte Zahlen und unglaubwürdige Statistiken verweisen, so Adelt in einer aktuellen Mitteilung. Es ist nicht die erste Einladung an den Kultusminister. Der Hofer Landtagsabgeordnete kritisert, dass Piazolo nach seinen Amtsantritt, seines Wissens nach, kein einziges Mal hier war. Die Regionalprämie von 3.000 Euro für Lehrer, die sich hier niederlassen, sei eine Augenwischerei und keine Lösung, so Adelt abschließend.