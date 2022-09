Probephase verlängert: Fifty-Fifty-Taxi fährt in Hof bis Neujahr

Junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren zahlen am Wochenende und am Abend vor gesetzlichen Feiertagen nur die Hälfte für ihr Taxi. Möglich macht das das Projekt „Fifty-Fifty-Taxi“, das die Stadt Hof im März gestartet hat. Fünf Hofer Taxiunternehmen beteiligen sich aktuell an der Aktion. Die Probezeit sollte eigentlich ein halbes Jahr laufen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat diese nun aber bis zum Neujahrsmorgen 2023 verlängert. Das Projekt werde nämlich gut angenommen, heißt es in der Mitteilung. Knapp 1.300 Hofer seien schon mit dem Fifty-Fifty-Taxi gefahren. Im Rahmen der Haushaltsberatungen in diesem Herbst will der Stadtrat entscheiden, ob das Projekt auf lange Sicht fortgesetzt wird.