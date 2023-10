Pro-Palästina: Demo in Plauen verläuft friedlich

Mehrere tausend Menschen haben sich am vergangenen Samstag in Berlin zu einer pro-palästinensischen Demonstration zusammengefunden. Die Demonstranten sind von Kreuzberg nach Neukölln gezogen. Die Polizei musste den Aufzug wegen israelfeindlicher Zwischenrufe kurzzeitig stoppen. Auch in Plauen haben am Samstag etwa 150 Menschen für die Unterstützung des palästinensischen Volkes protestiert. Annekatrin Liebisch, Pressesprecherin der Polizeidirektion Zwickau:

Auch bis zum Versammlungsende gegen 18 Uhr mussten die rund 70 Polizeibeamten nicht eingreifen. Das berichtet die Polizeidirektion Zwickau im Nachgang. Die Beamten haben lediglich einem 22-jährigen Mann ein Tierabwehrspray abnehmen müssen.