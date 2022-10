Private Versorgungsleitungen im öffentlichen Raum?: Selber Stadtrat spricht sich dafür aus

Weihnachtsbeleuchtung ja, aber mit LED und kürzeren Beleuchtungszeiten – Darauf hat sich der Selber Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung geeinigt. Daneben ist es aber um ein weiteres Thema gegangen, das auch mit der Energieversorgung in der Stadt zu tun hat.

Bisher sind Energieversorgungsleitungen in Selb öffentlich-rechtliche Leitungen, so Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz. Das heißt: Die Energieversorgung wird zum Beispiel über die Stadtwerke organisiert. Ein Selber Unternehmen möchte sich jetzt aber selbst mit Energie versorgen. Zum Beispiel soll Gas aus einer Biogasanlage auf’s Firmengelände geleitet und dort dann in Wasserstoff umgewandelt werden. Die Stadt hat nun darüber diskutiert, ob sie private Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum haben möchte. Mit dem Ergebnis: Der Stadtrat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen. Gerade in der aktuellen Energiekrise sei es wichtig, neue und moderne Wege zu gehen, so Pötzsch.

Für die Wartung der Leitungen ist dann das Unternehmen privat zuständig. Dafür gibt es laut Ulrich Pötzsch auch klare Sicherheitsauflagen. Trotzdem hat die Kommune die Möglichkeit, im Notfall einzugreifen und Einfluss zu nehmen.