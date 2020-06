Priester wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Schweinfurt (dpa/lby) – Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hat einen Priester der Diözese Würzburg wegen sexuellen Missbrauchs in zwei Fällen angeklagt. Die Taten lägen etwa zehn Jahre zurück, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht am Dienstag in Schweinfurt. Die Vorwürfe beruhten auf den Aussagen der mutmaßlichen Opfer, der Angeklagte äußere sich nicht dazu. Die Diözese Würzburg hat dem Beschuldigten die Ausübung des priesterlichen Dienstes verboten, bis die Vorwürfe geklärt sind.