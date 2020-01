Pribyl kommt: SpVgg Bayern Hof ab Juni unter neuem Coach

Noch ist Winterpause in den deutschen Fußball-Ligen. Da verstärken sich viele Teams ja noch einmal. Auch die SpVgg Bayern Hof ist aktiv geworden. Der Neuzugang ist allerdings für die Bank eingeplant – und zwar für die Trainerbank.

Wie der Verein mitteilt, wird Roman Pribyl nach der laufenden Saison neuer Trainer der Gelb-Schwarzen. Fulvio Bifano coacht die Hofer also in der Rückrunde noch, danach kehrt er zurück zu seiner ursprünglichen Tätigkeit als Sportlicher Leiter. Der 55-jährige Tscheche Pribyl steht aktuell noch beim TuS Erkersreuth an der Seitenlinie, davor war er beim TSV Thiersheim.