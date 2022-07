Pressestimmen zu Vettel-Rücktritt: «Einer der ganz Großen»

Nach der Rücktrittsankündigung von Sebastian Vettel schreiben internationale Medien mit Hochachtung vom viermaligen Formel-1-Weltmeister.

Großbritannien

«Telegraph»: «Sebastian Vettel war der prinzipientreue, aber bockige Star, der Red Bull F1 zum Königshaus machte. Ob Vettel zu den 20 besten Fahrern aller Zeiten gehört, ist umstritten, aber die Zuneigung, die ihm seine Kollegen entgegenbringen, ist unbestreitbar. Der Deutsche (…) war schon immer ein bisschen anders. (…) Vettel war in vielerlei Hinsicht eine seltsame Wahl, um ein freches, junges Red-Bull-Team anzuführen, bei dem es nur um Image und Marke ging. Aber sie waren zweifellos eine brillante Kombination.»

«Independent»: «Vom Klimaaktivisten und Kämpfer für LGBT+-Rechte bis hin zum Müllsammler und Kriegskritiker – Sebastian Vettel sieht sich seit langem als mehr als nur ein Rennfahrer. Die heutige unvermeidliche Ankündigung, dass der jüngste F1-Weltmeister der Geschichte am Ende dieser Saison in den Ruhestand treten wird, hat jedoch viele schockiert. (…) Nach einem 300. und letzten Grand Prix in Abu Dhabi im November – eine passende Zahl zum Abschluss – könnten die weitreichenden Interessen und Leidenschaften des Deutschen ihn offen gesagt überall hinführen. Boxengasse, Politik, Aktivismus, Philanthropie, Medien – was auch immer. Vettel liegt die Welt zu Füßen und es gibt – um den Mann selbst zu zitieren – noch ein Rennen zu gewinnen. Nur die Zeit wird zeigen, was dieses Rennen sein wird.»

«Daily Mail»: «Wo also steht er im Pantheon? Angesichts des Versagens, während fünf Jahren bei Ferrari keinen Titel zu gewinnen, sowie sich einschleichende Fehler bedeuten, dass er zwar die Aufnahme in eine Liste der 20 besten Fahrer des Sports rechtfertigen würde, aber meine Top 10 nicht ernsthaft bedrohen würde. Er ist vermutlich der Drittbeste seiner Zeit. (Lewis) Hamilton und Fernando Alonso liegen vor ihm.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Der Tag, an dem ein Fahrer, der vier Formel-1-Weltmeisterschaften gewonnen und sechs Jahre lang für Ferrari gefahren ist, seinen Rücktritt bekannt gibt, kann nur Wehmut hervorrufen. (…) Im Laufe der Zeit hat Vettel auch noch etwas anderes in die Formel 1 gebracht, die er so sehr geliebt hat: die Reife eines Familienvaters, die Sensibilität eines Menschen, der sozialen Fragen schon immer Aufmerksamkeit geschenkt hat, den Mut eines Menschen, der bereit ist, gegen jede Diskriminierung anzukämpfen. (…) Es ist kein Zufall, dass gestern, nach Bekanntgabe seines Rücktritts, die gesamte GP-Welt (und nicht nur die) ausschließlich schöne Worte für ihn hatte. Es ist schwer, sie nicht zu teilen.»

Schweiz

«Blick»: «Vettel, der in den letzten Jahren mit seinen Aktionen oft auch aneckte, hat einfach die Schnauze voll, will seinen heranwachsenden Kindern ein Vorbild sein und die Versprechungen, dass es 2023 besser wird, wenn die eingekauften Ingenieure von Mercedes und Red Bull das Auto schneller machen sollen, waren Vettel zu wenig eine Garantie für den Erfolg.»

«Neue Zürcher Zeitung»: «Der Motorsport verliert einen grossen Sportler – und einen mündigen Athleten. Da ist etwas erloschen. Seit er Red Bull Racing verlassen hat, wo er zu Beginn der 10er-Jahre der erste hausgemachte Champion und damit das Modell für Max Verstappen war, ist er nicht mehr richtig glücklich geworden.»