Premiumrechenzentrum für Unternehmen in der Region eröffnet in Hof

Nicht nur beim Home-Schooling oder im Homeoffice haben wir es in der Corona-Zeit gemerkt: ohne eine schnelle und sichere Internet-Anbindung geht kaum noch etwas. Nach Hochsicherheitsrechenzentren in Nürnberg und München betreibt der Nürnberger IT-Dienstleister noris network AG jetzt auch ein Rechenzentrum in Hof. Heute eröffnet der neue Standort offiziell. Mit Experten, Services und Flächen für moderne IT soll das Rechenzentrum insbesondere mittelständischen Unternehmen in Oberfranken und den angrenzenden Regionen in Thüringen, Sachsen und Tschechien neue Möglichkeiten für die Digitalisierung und einen effizienteren IT-Betrieb mit entsprechenden Infrastrukturen ermöglichen.