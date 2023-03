Premierensieg für Jacobacci: 1860 München bezwingt Aue

Der TSV 1860 München hat nach acht sieglosen Spielen in der 3. Fußball-Liga wieder gewonnen und Maurizio Jacobacci den ersten Erfolg als «Löwen»-Trainer beschert. Die Sechzger siegten bei Absteiger FC Erzgebirge Aue am Samstag 3:1 (2:0) und sorgten für den lang ersehnten Befreiungsschlag. Kapitän Stefan Lex (16. Minute/59.) und Albion Vrenezi (36.) trafen für die Münchner. Das Tor für Aue erzielte Paul-Philipp Besong (71.).

Im Vergleich zu den vergangenen Partien waren die «Löwen» von Beginn an hellwach und das klar bessere Team. Während die Auer Offensive überhaupt nicht stattfand, kombinierten sich aggressive Münchner immer wieder in den gegnerischen Strafraum. Die Treffer von Lex und Vrenezi waren der verdiente Lohn. Die Giesinger hätten in der ersten Spielhälfte sogar noch höher führen können.

Nach der Pause machten die Hausherren deutlich mehr Alarm und drückten zunächst auf den Anschlusstreffer. Mitten in der Auer Drangphase sorgte der stark aufspielende Lex aber erneut für bayerische Entlastung und erhöhte zum 3:0. Mehr als ein Ehrentreffer war für die Sachsen nicht mehr drin. Für die Münchner war es der zweite Sieg seit Oktober.