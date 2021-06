Premierenaufführung: ‚Bei mir bist du schejn‘ im Theater Hof

Heute (19.06.2021) findet um 15:00 Uhr eine Premierenaufführung in der Schaustelle des Theater Hof statt. Im Programm „Bei mir bist du schejn“ singen Julia Leinweber und Thilo Andersson Lieder jüdischer Komponisten und Künstler. Dabei erfahren die Zuschauer auch Hintergründe zu den Stücken. Die Aufführung findet im Rahmen der bundesweiten Feierlichkeiten unter dem Motto „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ statt. In Hof gibt es bis Mitte Juli eine Reihe weiterer Veranstaltungen zu diesem Thema. Wegen der anhaltenden Hitze erhalten alle Zuschauer an diesem Wochenende beim Einlass eine Flasche Wasser gratis. An der Theaterkarte gibt’s außerdem noch Restkarten für die Vorstellungen.