Premiere von „Die Ratten“: Termine am Theater Hof verschieben sich

Als Ersatztermin für die Premierenabonnenten und –besucher bietet das Theater Hof eine Zusatzvorstellung am Samstag, 06. Mai 2023 um 19.30 Uhr an. Auch die bisher zweite Vorstellung findet nicht wie geplant am Samstag, 15. April statt. Ersatztermin ist Samstag, der 27. Mai 2023 um 19.30 Uhr. Die Karten der beiden verschobenen Vorstellungen behalten ihre Gültigkeit für die Ersatztermine am 06. Mai (statt 31.03.) und am 27. Mai (statt 15.04.). Die Premiere findet am Termin der ursprünglich dritten Vorstellung am Sonntag, 16. April 2023 um 19.30 Uhr statt. Bei Fragen helfen die Damen der Theaterkasse unter Tel.: 09281/7070-290 gern weiter.