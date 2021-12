Premiere in Marktredwitz verschoben: Israelisch-Deutsches Drama wurde in der Region gedreht

Das deutsch-israelische Drama „Plan A“ wurde unter anderem in der Region gedreht. Drehorte gab es zum Beispiel in Dörflas, Arzberg, Marktleuthen, dem Fichtelgebirge und Schloss Brand bei Marktredwitz. In Marktredwitz sollte auch eine der Deutschlandpremieren stattfinden. Aufgrund der derzeitigen Situation ist die Vorstellung in Marktredwitz auf den Sommer nächstes Jahr verschoben worden. Dann können auch alle Komparsen den Film kostenlos schauen. Eventuell kommen dann auch hochrangige Gäste aus dem Film-Team.

Das Drama „Plan A“ beruht auf einer wahren Begebenheit. Nach Kriegsende versuchte eine Gruppe jüdischer Holocaust-Überlebender aus Rache das Wasser in fünf deutschen Großstädten zu vergiften. Im Film spielen unter anderem August Diehl, unter anderem bekannt aus Inglourious Basterds und Nikolai Kinski, Sohn von Klaus Kinski, mit.