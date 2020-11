Markneukirchen im Vogtland ist beim Thema Musik ganz vorne dabei. Dort gibt es ein Instrumentenmuseum und auch wer lernen will, wie man so ein Instrument baut, kann das dort lernen. Die Buffet Crampon in Markneukirchen bildet zum Beispiel Holzblasinstrumentenmacher aus. Die beste aus ganz Deutschland kommt aus dieser Schmiede. Svenja Fiedler hat heuer ihre Ausbildung abgeschlossen und dabei die Auszeichnung bekommen. Sie kommt aus der Nähe von Chemnitz und spielt selbst auch Querflöte.