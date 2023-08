Preissteigerungen und sinkende Nachfrage: Hoftex in Münchberg schließt

Die gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe machen aktuell vielen Unternehmen zu schaffen. Für einige bedeuten die Kostensteigerungen aber sogar das Aus. Die Hoftex Group muss deshalb jetzt ihren Standort in Münchberg schließen. Konkret geht es um den Geschäftsbereich Neutex, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Demnach soll die Produktion im Frühjahr 2024 auslaufen. Von der Schließung sind rund 90 Arbeitsplätze in Münchberg betroffen. Gründe für die Schließung sind auch eine rückläufige Nachfrage nach Heimtextilien und der kontinuierliche Preisdruck durch ausländische Produzenten, heißt es. Mit einer Neuausrichtung möchte die Hoftex Group Neutex fit für die Zukunft machen. Demnach soll der Fokus künftig auf der individuellen Anfertigung von Heimtextilien und Sonnenschutzlösungen liegen.