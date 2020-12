Preisgekröntes Gwaaf: Online-Schülerzeitung des Nailaer Gymnasiums ausgezeichnet

Viele Dinge, die wir hier in Deutschland als selbstverständlich empfinden, lösen wo anders viel mehr Freude aus. Das wird vor allem in (…)

Päckchen für Kinder in Not: Mittelschule Helmbrechts schickt 190 Pakete los

Schon am Montag hatten die Gesundheitsämter in der Region viele Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, zudem 7 Todesopfer an (…)

MINT-Auszeichnung: Realschule in Rehau darf sich freuen

Nachwuchs ist in allen Bereichen wichtig – so auch in der Naturwissenschaft. Wer sich schon in jungen Jahren dafür interessiert, (…)