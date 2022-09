Preiserhöhung ab September: Gas-Kunden in Hof müssen rund 30 Prozent mehr bezahlen

Seit der vergangenen Woche fließt noch weniger Gas aus Russland zu uns nach Deutschland. Das hat auch Auswirkungen auf uns Verbraucher. Viele Gas-Anbieter mussten die Preise für Erdgas nun erhöhen. Ab dem ersten September müssen jetzt auch Gaskunden in der Stadt Hof rund 30 Prozent mehr für Gas bezahlen. Darüber haben die Stadtwerke Hof ihre Kunden in einem Schreiben informiert. Laut Stadtwerke-Leiter Jean Petrahn liegt die Preiserhöhung in der Stadt Hof aktuell noch unter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Er geht aber davon aus, dass der Gaspreis bis zum Winter noch weiter steigen wird. Für die Stadt Hof erwartet Jean Petrahn eine Verdopplung der Gaspreise im Vergleich zum Vorjahr.

Auch die Firma Leu Energie erhöht die Gaspreise. Statt rund 7 Cent müssen Leu-Kunden ab Oktober über 21 Cent für Erdgas bezahlen.