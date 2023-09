Preise für Bauland: In Oberfranken ist es am günstigsten

Nicht nur beim Preis für ein Bier oder ein Schnitzel gibt es in den bayerischen Regierungsbezirken große Unterschiede. Auch beim Preis für baureifes Land geht die Schere in Bayern weit auseinander. Das zeigen Zahlen des bayerischen Landesamtes für Statistik für das Jahr 2022. Im Durchschnitt lag der Preis pro Quadratmeter im vergangenen Jahr bei 430 Euro. Am teuersten ist der Quadratmeterpreis demnach in Oberbayern. Dort liegt er bei rund 1.300 Euro, bei uns in Oberfranken dagegen nur bei 109 Euro im Verkauf. In der Oberpfalz müsst ihr für einen Quadratmeter Bauland im Schnitt 149 Euro hinlegen.