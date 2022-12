Preisbremsen: Jetzt auch Entlastungen für Haushalte mit Öl- und Pelletheizung geplant

Mit Öl, Holzpellets oder Flüssiggas heizen – Auch das ist in diesem Jahr extrem teuer geworden. Entlastungen wurden bisher aber nur für Strom- und Gas-Kunden angekündigt. Zusätzlich gab es Einmalzahlungen von 300 Euro. Heute will der Bundestag über die Strom- und Gaspreisbremse abstimmen. Jetzt sind hier auch Entlastungen für Öl, Pellets und Flüssiggas enthalten, bestätigt der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger im Euroherz-Interview.

1,8 Milliarden Euro will der Bund dafür zur Verfügung stellen. Die Entlastungen gelten rückwirkend für dieses Jahr. Wenn die Einkaufspreise der Haushalte für Öl, Pellets oder Flüssiggas dieses Jahr mindestens doppelt so hoch waren wie in den Vorjahren, kann jeder Haushalt bis zu 80 Prozent der geleisteten Käufe geltend machen. Maximal gibt es pro Haushalt 2.000 Euro. Laut Jörg Nürnberger würde das für einen normalen Haushalt reichen, immerhin würden die Preise derzeit auch wieder sinken. Beantragen müssen die Bürger die Entlastung aber dann bei den Ländern. Die sind dafür zuständig, so Nürnberger. Detailliertere Infos gibt’s zum Ablauf noch nicht, aber die Bürger sollen wohl unter anderem die Einkaufsbelege vorweisen müssen.