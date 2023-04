Preis für gute Lehre: Adrian Roßner erhält Auszeichnung

Einer der ersten Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschichte in Oberfranken ist der Kreisarchivpfleger Adrian Roßner. Er ist auch Dozent an der Universität Bayreuth, und hat sich da durch seine herausragende Lehre verdient gemacht. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume zeichnet ihn und 14 weitere Dozenten aus dem Freistaat heute daher mit dem „Preis für gute Lehre“ aus. Mit ihrer kreativen und innovativen Lehre wecken sie den Wissensdurst der Studierenden und regen sie dadurch zum Lernen an. Die Preisträger wurde im Vorfeld von ihrer Heimatuniversität vorgeschlagen. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert.