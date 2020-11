Präsidium Bayerischer Musikrat: Schrader erneut gewählt

Sie zaubert dem ein oder anderen sicherlich in dieser schweren Corona-Zeit ein Lächeln ins Gesicht: Musik. Rund eine Million Musikbegeisterte Bürgerinnen und Bürger repräsentiert auch der Bayerische Musikrat. In seinem Präsidium sitzt auch eine Repräsentantin der Region: Ingrid Schrader, Intendantin der Hofer Symphoniker, ist erneut in das Präsidium gewählt worden. Schrader vertritt die Nichtstaatlichen Orchester in Bayern und setzt sich für sie als Repräsentantin der professionellen Musik für sie ein. Gerade in der jetzigen Corona-Zeit zeigt sie auf, was für die Orchester von Bedeutung ist.