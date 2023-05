Präsidentschaftswahl in der Türkei: Jusos in Oberfranken sehen das Land in Gefahr

Bei der Stichwahl am vergangenen Sonntag in der Türkei wurde Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan als Präsident bestätigt. Die Jusos in Oberfranken zeigen sich von diesem Ergebnis enttäuscht. Wie es in einer Mitteilung heißt, sehen sie die Zukunft des Landes und seiner Bürger gefährdet. Die Wahl stand ihrer Meinung nach auch nicht ganz unter dem Dach der Demokratie. Erdogan kontrolliere schließlich nahezu alle Medien und Presseorgane. Ali-Cemil Sat, Vorsitzender der Jusos in Oberfranken, ist besonders von den in Deutschland lebenden Türken enttäuscht. Er könne nicht verstehen, wie sie Fahnen schwenkend den Sieg Erdogans mit Autokorsos feiern konnten. Die gab es auch in Hof. Laut dem Juso-Vorsitzenden hätten sie den Untergang der Zukunft der Türkei mitzuverantworten. Die angespannte politische Lage in der Türkei werde sich nach dieser Wahl weiter zuspitzen.