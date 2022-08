Präsident der HWK Oberfranken: Graßmann fordert Hilfen für Betriebe

Geschlossen für ein starkes Handwerk eintreten – Das appelliert Matthias Graßmann, Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, an alle Verantwortlichen im Handwerk. Gemeinsam sollen konkrete und zielgenaue Unterstützungen und Hilfen von der Politik für alle Betriebe erreicht werden. Graßmann habe Verständnis für die Sorgen der Handwerksbetriebe, durch die Energie- und Materialkostensteigerungen, die Inflation und die Lieferkettenstörungen. Von der Politik würden derzeit konkrete Strategien und Konzepte zur Hilfe fehlen. Besonders energieintensive Bereiche wie das Lebensmittelhandwerk, Textilreinigungen oder Brauereien würden Hilferufe an die Handwerkskammer richten. In der Diskussion um den Regierungskurs müsse es zuallererst darum gehen, den Betrieben schnell und durch zielgenaue Maßnahmen unter die Arme zu greifen. Bei Entlastungsprogrammen dürften die Handwerksbetriebe nicht ausgeschlossen bleiben, so die HWK in einer Mitteilung. Die Politik müsse alles daransetzen, dass Betriebe auch mittel- und langfristig bezahlbare Energie verlässlich zur Verfügung hätten.