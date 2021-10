Prämie: Central-Kino in Hof bekommt 10.000 Euro

Bald wird Hof wieder zum Home of Films. In weniger als zwei Wochen starten die Hofer Filmtage. Aber nicht nur in der Festival-Zeit laufen in Hof gute Filme. Das bayerische Digitalministerium hat das Central-Kino jetzt generell für sein ‚hervorragendes Programmangebot‘ ausgezeichnet. Das Hofer Kino erhält eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro. Insgesamt dürfen sich knapp 80 Kinos in Bayern über Prämien freuen.

Schon als die Filmtheater Corona-bedingt geschlossen bleiben mussten, hat das Digitalministerium ihnen finanziell unter die Arme gegriffen. Es hat 46 Millionen Euro an Hilfsgeldern ausbezahlt.