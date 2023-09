Postplatz in Plauen: Basketball-Angebot wirkt sich positiv aus

Im Mai hat die Stadt Plauen einen Sicherheitsgipfel veranstaltet. Dabei ging es um Unruhen, vor allem im Bereich des Postplatzes. An denen sollen auch immer wieder Migranten beteiligt gewesen sein. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wollte die Stadt unter anderem das Kultur- und Sportangebot rund um den Postplatz verbessern. Das ist auch passiert. Seit Juni spielen junge Menschen regelmäßig Basketball. Nachdem beim ersten Termin nur acht Personen vor Ort waren, sind es mittlerweile bis zu 30. Das schreibt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung. Jeden Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr können Jugendliche am Theaterplatz Basketball spielen. Am Donnerstag soll es ab diesem Monat ein zusätzliches Angebot geben. Es gibt eine Tischtennisplatte, Badminton, Volleyball und einen Tischkicker. Bürgermeister Tobias Kämpf sieht auch schon erste positive Entwicklungen.