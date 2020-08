Postfreik voraus: Ab September verspäten sich die Pakete

Wer einen Brief verschicken will, der sollte das lieber diese Woche noch tun. Ab kommenden Dienstag wollen Post- und Paketboten in den Landkreisen Bayreuth, Kulmbach, Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth streiken. Sie stellen dann auch keine Sendungen mehr zu. Hintergrund: Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Geld für die zirka 1.100 Post-Angestellten in unserer Region. Die Forderungen an die Deutsche Post AG lauten: 5,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten, Erhöhung der Auszubildendenvergütung von monatlich 90 € für Azubis und Studierende und eine Fortschreibung der Postzulage für Beamte. Die erste Verhandlungsrunde ist für übermorgen (28.08.) geplant.