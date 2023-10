Postbote schmeißt rund 400 Briefe weg

Ein Postbote hat im oberfränkischen Bayreuth rund 400 Briefe in Mülleimer und Altpapiercontainer geworfen. Der 19-Jährige gab als Grund an, gesundheitliche Probleme zu haben und mit seinem Job überfordert zu sein, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Ein Passant hatte am Montag Post in einem Mülleimer entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Die Briefe konnten dem Postboten mithilfe des Verteilzentrums zugeordnet werden. Der junge Mann gab schließlich zu, noch mehr Post weggeschmissen zu haben, und nannte der Polizei weitere Mülleimer und Container. Die dort gefundenen Briefe und Wurfsendungen sollen nun an die vorgesehenen Empfänger zugestellt werden.