Postbank in Selb: Filiale ein letztes Mal geöffnet

Viele Jahre lang konnten die Selberinnen und Selber zum Geldabheben oder zur Paketabgabe in die Postbank-Filiale in der Stadt gehen. In Zukunft wird das aber nicht mehr möglich sein. Weil immer mehr Kunden eher auf Online-Banking oder andere Überweisungsdienste umsteigen, schließt die Postbank ihre Filiale in Selb. Heute (04. Juli) ist die Filiale noch ein letztes Mal von 8 Uhr 30 bis 13 Uhr geöffnet. Danach könnt ihr weiterhin im Edeka-Markt im Unterweißenbacher Weg eure Post und Pakete abgeben. Bargeld könnt ihr unter anderem beim Automaten der Commerzbank oder der Hypo-Vereinsbank in Selb bekommen. Die Mitarbeiter der Postbank-Filiale werden auch nicht entlassen, sondern die Stellen werden sozialvertraglich abgebaut.