Post von angeblichem Inkasso-Büro: Verbraucherzentrale Auerbach warnt vor Betrugsmasche

Die Verbraucherzentrale Auerbach warnt aktuell vor einer Betrugsmasche im Vogtlandkreis.

So haben in den vergangenen Tagen viele Menschen im Vogtland Post von einem angeblichen Inkasso-Büro bekommen. Darin steht: Der Angeschriebene hätte einen Lotto-Vertrag abgeschlossen und müssten jetzt knapp 500 Euro nachzahlen. Außerdem wird in dem Schreiben mit der Pfändung aller Einkünfte gedroht. Unterzeichnet ist die Post von einem angeblichen Rechtsanwalt mit dem Namen Frank Schmidt. Unter der angegebenen Adresse ist aber gar keine Kanzlei gemeldet, schreibt die Verbraucherzentrale Auerbach. Außerdem seien die Briefe voller Rechtschreibfehler, weshalb die Verbraucherzentrale von einem Betrug ausgeht. Wer so einen Brief bekommen hat, soll auf keinen fall Geld überweisen und sich an die Verbraucherzentrale Auerbach (03744-21 96 41) wenden.

(Symbolbild)