Post-Covid-Forschung: Sozialstiftung Bamberg bekommt rund 200.000 Euro

Es gibt Menschen, die haben sogar mehrere Corona-Infektionen ohne Nachwirkungen überstanden. Andere kämpfen noch heute mit den Folgen der Erkrankung. Das bayerische Gesundheitsministerium will deshalb die Forschung zu Long- und Post-COVID vorantreiben. Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat jetzt Förderbescheide über rund fünf Millionen Euro an sieben Forschungsprojekte übergeben. Eines davon ist ein Projekt der Sozialstiftung Bamberg. Die forscht an einem integrativ-naturheilkundlichen Versorgungskonzept. Es handelt sich um einen multimodalen Forschungsansatz. Dafür hat die Stiftung rund 200.000 Euro bekommen.