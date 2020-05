Positive Entwicklung der Corona-Zahlen: Mehr geheilte Menschen als Neuinfektionen im Hofer Land

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus entwickelt sich positiv. Besonders erfreulich sieht der Trend in Stadt und Landkreis Hof aus. Es gibt mehr geheilte Patienten als Neuinfizierte. Insgesamt liegt die Zahl der positiv getesten Fälle bei 504. 400 Menschen sind aber bereits wieder gesund. Darüber informierten die Behörden am Nachmittag auf einer Pressekonferenz. Weil sich der positive Trend fortsetzt, müssen wohl keine Corona-Patienten in Reha-Kliniken. 29 sind in Hochfranken momentan im Krankenhaus, nur eine davon auf der Intensivstation. Mit Tests in Pflegeheimen will der Landkreis die Dunkelziffer eingrenzen. Hotspot bleibt weiter Bad Steben mit mittlerweile 19 Todesfällen. Im Pflegeheim in Schwarzenbach am Wald sind bisher 4 Menschen gestorben. Es gibt übrigens keinen Grund die Krankenhäuser zu meiden, die Ärzte dort retten nämlich Leben und niemand begibt sich in Gefahr.

Aktuelle Fälle im Landkreis und der Stadt Hof: 73

Bad Steben 18

Berg 1

Döhlau 1

Gattendorf 1

Geroldsgrün 3

Helmbrechts 5

Hof 15

Konradsreuth 1

Münchberg 4

Naila 1

Oberkotzau 1

Rehau 1

Schwarzenbach/Wald 13

Schwarzenbach/Saale 2

Selbitz 1

Sparneck 1

Stammbach 4