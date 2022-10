Positive Bilanz: Zensus-Befragungen im Landkreis Tirschenreuth kurz vor dem Abschluss

Wie viele Menschen leben im Landkreis? Wie wohnen und arbeiten sie? Diesen Fragen ist der Landkreis Tirschenreuth im Rahmen des Zensus 2022 zwischen Mai und August auf den Grund gegangen. Über 130 Freiwillige haben in diesem Zeitraum knapp 6 Tausend Adressen abgefragt. Das teilt das Landratsamt in Tirschenreuth nun mit. Demnach seien die Befragungen bislang reibungslos abgelaufen. Nur knapp 100 Befragte konnten von den Behebungsbeauftragten nicht angetroffen werden. Sie haben eine Erinnerung vom Landratsamt bekommen, den Fragebogen online oder in Papierform auszufüllen. Damit sind die Zensus-Befragungen im Landkreis Tirschenreuth nahezu abgeschlossen.