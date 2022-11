Porzellanschmuck für Berlin: Heute Ofenleerung bei Rosenthal

Zum zehnten Mal haben Schüler der Selber Luitpold-Grundschule dieses Jahr wieder Weihnachtsbaumschmuck aus Porzellan gefertigt. Heute wird der große Kammerofen im Werk Rosenthal am Rothbühl geleert. Die über 400 Baumanhänger gehen dann nach Berlin in die Bayerische Landesvertretung. Dort kommen die Anhänger an eine Tanne aus dem Fichtelgebirge und repräsentieren das Porzellan der Region, teilt die Firma Rosenthal mit. Auch im Landratsamt Wunsiedel schmücken Kinder eine große Tanne mit den Porzellan-Anhängern. Der Baumschmuck wird danach verkauft und der Erlös geht an den Verein „Leben und Lernen in Kenia e.V.“.

Foto: Archivbild aus dem Jahr 2019