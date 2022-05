Selbst wer mit Porzellan nichts am Hut hat, dürfte schon einmal vom Meissener Porzellan gehört haben. Das Porzellanikon in Hohenberg an der Eger führt das klassische Meissen mit einer Sonderausstellung in eine neue Ära. Europas größtes Porzellanmuseum zeigt ab sofort in der Sonderausstellung „UNIKATE erzählen. Künstlerisches Meissen 1970 -2010“ rund 200 Objekte. Die Entwürfe stammen von den Künstlern der Abteilung „Künstlerische Entwicklung“.