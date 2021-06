Porzellanikon: Das Museumskonzept steht

Wer sind wir? Wo stehen wir aktuell? Und: Wo wollen wir hin? Diesen Fragen hat sich das Team des Porzellanikons, rund um Direktorin Anna Dziwetzki während des Lockdowns gewidmet.

So sind neben einem Porzellanmarkt und einem Wander- und Aktionstag in Kooperation mit dem Fichtelgebirgsverein in Zukunft auch mehrere Sonderausstellungen geplant. Dabei kommen dann neue Präsentationsformen zum Einsatz, wie zum Beispiel, dass die Ausstellungsobjekte selbst zum Besucher sprechen. Der Museumsstandort in Hohenberg an der Eger wird zudem barrierefrei. Dafür hat das Porzellanikon Fördermittel vom Bund erhalten. So sollen auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Leseschwächen das Museum erleben können. Das Projekt soll Ende 2022 abgeschlossen sein.