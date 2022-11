Porzellan-Anhänger aus der Region: Kinder schmücken Weihnachtsbaum in Berlin

In der bayerischen Landesvertretung in Berlin steht heuer ein acht Meter hoher Weihnachtsbaum aus dem Fichtelgebirge. Den haben die Verantwortlichen in dieser Woche gefällt und in die Hauptstadt gebracht. Heute bekommt der Baum noch seinen Schmuck. Der stammt ebenfalls aus der Region: Kinder der Luitpold-Grundschule in Selb haben in Kooperation mit dem Porzellanikon und Rosenthal Porzellan-Anhänger gestaltet. Die über 400 Engel, Sterne und Tannen bringen sie nun nach Berlin. Auch im Landratsamt Wunsiedel schmücken die Kinder eine große Tanne mit den Porzellan-Anhängern. Der Baumschmuck wird danach verkauft und der Erlös geht an den Verein „Leben und Lernen in Kenia e.V.“.