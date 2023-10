Popsängerin Kylie Minogue hat keinen Plan für ihre Karriere

Seit mehr als 35 Jahren ist Kylie Minogue erfolgreich im Musikgeschäft. Dass ihre Karriere so lange andauern würde, hatte sie nicht erwartet, denn die australische Popsängerin («Spinning Around») hatte nach eigener Aussage keinen Karriereplan. «Nein, ich habe so einen Plan immer noch nicht», verriet die 55-Jährige, die auch einen britischen Pass besitzt, der Deutschen Presse-Agentur in London. «Ich war nie eine gute, fähige Planerin.»

Sie habe immer eine leere Gedankenblase wie in einem Comic über sich, scherzte Minogue, die gerade ihr 16. Studioalbum «Tension» auf den Markt gebracht hat. «Ich möchte mir verschiedene Optionen offen halten und mal in diese Richtung, mal in jene Richtung gehen können. Meine Unfähigkeit, mich festzulegen, behindert meine organisatorischen Fähigkeiten. Ich hatte nie diese Weitsicht.»

Geschadet hat es ihrer Karriere offenbar nicht. In diesem Sommer feierte sie mit ihrer Single «Padam Padam» nach längerer Zeit wieder einen Top-10-Hit.

Ihr nächstes Projekt hat Kylie Minogue allerdings schon geplant. Ab November wird sie für mehrere Monate ihre eigene Show in der US-Vergnügungsmetropole Las Vegas haben. «Man hat mir schon früher mal eine Konzertreihe in Vegas angeboten, aber – warum auch immer – fand ich, es war nicht die richtige Zeit für mich», verriet die Australierin. «Aber jetzt ist es Zeit für mich, etwas anderes zu machen. Und es wird etwas anderes, weil es ein ganz intimer Ort ist und nicht eine dieser riesigen Vegas-Shows wird.»