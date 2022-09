Pop Up Store in Hof: Noch kein passendes Ladenlokal gefunden

In der Hofer Innenstadt soll es einen Pop Up-Store geben, in dem sich lokale Akteure präsentieren können. In dem Laden sollen auch ein Café und eine Kulturlounge zu finden sein. Der regionale Bezug zu Hof soll über nachhaltige Textilen und Designs hergestellt werden. Laut einer aktuellen Mitteilung der Stadt Hof, sei derzeit aber noch kein passendes Ladengeschäft gefunden. Dennoch laufen die Planungen weiter. In dieser Woche haben interessierte Akteure bereits ihre Sortimente, Dienstleistungen oder künstlerischen Arbeiten präsentiert. Klar ist auch schon, welchen Namen das neue Hofer Ladenlokal tragen soll, nämlich „Souvenir Hof“. Finanzielle Unterstützung gibt es zunächst vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Nach einigen Monaten soll der Laden in ein eigenständig getragenes Konzept überführt sein.